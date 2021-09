Stand: 03.09.2021 16:24 Uhr Lebendes Ferkel "entsorgt"? Anzeige gegen Schweinemäster

Bei einem Schweinemäster im Landkreis Wittmund soll ein Ferkel noch lebend in einer Kadavertonne entsorgt worden sein. Die Tierschutzorganisation PETA und der Zweckverband Veterinäramt Jade Weser haben Anzeige erstattet, berichtet der NDR in Niedersachsen. Der Mitarbeiter, der sich um die Mastschweine kümmert, habe gegenüber dem Veterinäramt angegeben, dass er das Tier für tot gehalten habe, als er es an einem Sonntagabend Ende Juni in die Kadavertonne warf. Er nach zwei Tagen wurde das 50 Kilogramm schwere Schwein entdeckt, nachdem ein Zeuge Geräusche aus der Kadavertonne gehört hatte. Das Tier war völlig ausgetrocknet und musste eingeschläfert werden. PETA fordert nun ein lebenslanges Tierhaltungsverbot für die Verantwortlichen. Die Staatsanwaltschaft Aurich ermittelt, ob vorsätzlich gehandelt wurde. Der Betrieb, dessen Name das Veterinäramt nicht nennen darf, war bereits in der Vergangenheit wegen seiner Haltungsbedingungen aufgefallen. Es gab deshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

