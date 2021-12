Stand: 29.12.2021 15:06 Uhr Laves untersucht 109 Proben: Bei Sekt wird gemogelt

Nicht in jeder verkauften Flasche Sekt ist auch wirklich Sekt drin. Das erklärte das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) am Mittwoch - nur wenige Tage vor Silvester. Die Experten untersuchten nach eigenen Angaben 109 Proben von Schaumweinen. Manche Hersteller hätten bei der Zusammensetzung gemogelt: Statt Qualitätsschaumwein hätten einige Proben aus osteuropäischen EU-Staaten Fruchtschaumwein gezeigt. Und der sei aus anderen Früchten als der Traube hergestellt. "Es handelte sich definitiv nicht um Sekt", erklärte das Laves. Auch die Bezeichnung Krimsekt war nicht immer zu Recht etikettiert - denn das dürfen nur Flaschen tragen, die tatsächlich auf der Krim abgefüllt wurden. Aber: Hinsichtlich Aussehen, Geruch und Geschmack gab es bei keiner der 109 Proben etwas zu beanstanden, erklärte das Laves in Oldenburg weiter.

