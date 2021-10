Lastwagen geht in Flammen auf - A27 bei Schwanewede gesperrt Stand: 29.10.2021 20:04 Uhr Auf der Autobahn 27 im Landkreis Osterholz ist ein Lastwagen nach einem Unfall in Brand geraten. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn bleibt Richtung Norden wohl bis in die Nacht gesperrt.

Laut Polizei war der Sattelzug am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Seitenschutzplanke geprallt. Der mit Altkleidern beladene Lkw schleuderte darauf zurück, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kippte schließlich auf die Fahrzeugseite. Dabei riss der Tank auf und Kraftstoff entzündete sich.

Ersthelfer befreien eingeklemmten Fahrer

Der eingeklemmte Lastwagenfahrer wurde von Ersthelfern aus dem Führerhaus befreit. Diese schlugen dafür die Scheibe des Lkw ein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 35-jährige Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch einer der Ersthelfer verletzte sich leicht.

Polizei schätzt Schaden auf 150.000 Euro

Die A27 in Richtung Cuxhaven ist seit dem frühen Freitagnachmittag gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis Mitternacht, eventuell bis in die Morgenstunden, andauern, so die Polizei. Erst wenn der Lastwagen geborgen ist, lasse sich abschätzen, wie stark die Fahrbahn beschädigt ist. Bereits am Nachmittag kam es zu enormen Verkehrsbehinderungen. Zeitweise staute sich der Verkehr auf der Autobahn auf 15 Kilometer. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro.

