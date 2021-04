Stand: 28.04.2021 15:08 Uhr Lastwagen bleibt unter Brücke in Nordenham stecken

Ein Lastwagen hat sich am Dienstag in Nordenham unter einer alten Eisenbahnbrücke festgefahren. Der 37 Jahre alte Fahrer hatte sich laut Polizei im Landkreis Wesermarsch verfahren und den Hinweis auf die nicht ausreichende Durchfahrtshöhe übersehen. Die Sattelzugmaschine blieb unter der Brücke stecken und kam ohne Hilfe weder vor noch zurück. Sowohl der Auflieger des Lkw und als auch die Brücke wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.04.2021 | 15:00 Uhr