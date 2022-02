Stand: 18.02.2022 19:06 Uhr Lastrup: Frau und Kind sterben bei Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 213 bei Lastrup im Landkreis Cloppenburg sind am Freitagnachmittag eine 33-jährige Frau und ein Kind getötet worden. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Abend dem NDR in Niedersachsen Berichte, nach denen der Wagen der Frau bei einem Überholmanöver auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt war. Zwei weitere Kinder in dem Pkw wurden lebensgefährlich verletzt. Auch der Fahrer des Lastwagens erlitt Verletzungen. Die B213 wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.

