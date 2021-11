Lange Reise beendet: Katamaran soll heute Emden erreichen Stand: 13.11.2021 12:04 Uhr Die Reederei AG Ems bekommt einen neuen Katamaran. Die "Nordlicht II" hat eine lange Reise hinter sich und soll heute den Hafen in Emden erreichen.

Der rund 47 Meter lange Katamaran kommt allerdings nicht aus eigener Kraft in Emden an, sondern huckepack. In Singapur war die "Nordlicht II" an Bord des Transportschiffs "MS Paula" geladen worden. Von dort ging es dann auf die weite Fahrt in Richtung Ostfriesland.

Gebaut in Indonesien - Künftig Nordsee-Fähre

Gebaut wurde der Katamaran auf einer Werft in Batam in Indonesien. Die Endausrüstung wurde dann in Singapur vorgenommen. Dort trat das Schiff auch erste Testfahrten an. Die "Nordlicht II" soll nach Angaben der Reederei künftig bis zu 450 Passagiere im Fährverkehr von Emden nach Borkum und von Cuxhaven nach Helgoland transportieren.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2021 | 07:00 Uhr