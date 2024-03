Stand: 25.03.2024 14:01 Uhr Landwirtschaftskammer: Zahl der Legehennen-Brütereien sinkt

Die Zahl der Legehennen-Brütereien nimmt nach Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen weiter ab. Bundesweit wurden demnach im vergangenen Jahr noch zwölf Legehennen-Betriebe gezählt - drei weniger als im Vorjahr. Hintergrund sei das 2022 erlassene Verbot, die Hähne gleich nach dem Schlüpfen zu töten, so die Landwirtschaftskammer. Vor allem kleinere Betriebe könnten die Kosten für Verfahren zur Geschlechterbestimmung im Ei nicht tragen. In den verbliebenen größeren Brütereien hat sich die Geschlechterbestimmung im Ei durchgesetzt. Bruderhahnenmast verliert den Angaben zufolge an Bedeutung.

