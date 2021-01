Stand: 25.01.2021 07:09 Uhr Landwirte wollen in Berlin für bessere Preise demonstrieren

Landwirte aus dem ganzen Bundesgebiet machen sich heute auf den Weg nach Berlin, um gegen die Agrarpolitik und niedrige Lebensmittelpreise zu demonstrieren. Auch Bauern aus dem Landkreis Diepholz und der Region Oldenburg-Ostfriesland wollen sich mit ihren Traktoren an dem Protest beteiligen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sie fühlen sich von der Regierung in ihrem Kampf für höhere Lebensmittelpreise nicht ausreichend unterstützt. Gleichzeitig würden aber hohe Standards vorgeschrieben, so die Kritik. Die Proteste sollen morgen vor dem Bundeslandwirtschafts- und dem Umweltministerium starten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.01.2021 | 07:30 Uhr