Landwirte und Handel einigen sich auf Unterstützung Stand: 15.12.2020 19:28 Uhr Nach den Protesten in den vergangenen Tagen haben sich die Bauern und Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels darauf verständigt, wie den Landwirten geholfen werden kann.

Das von beiden Seiten erklärte Ziel dabei: Die Landwirtschaft soll zukunftsfähig bleiben. Um das zu erreichen, habe man mehrere konkrete Punkte vereinbart, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben von Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels und den Landwirten des Zusammenschlusses Land schafft Verbindung. Zu diesen Punkten gehört unter anderem, dass sie eine Ombudsstelle zwischen Handel und Landwirtschaft einrichten wollen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sie dient demnach dazu, Konflikte frühzeitig beilegen zu können.

Herkunftszeichen, Tierschutz, Hilfsfonds

Außerdem streben beide Parteien ein einheitliches Herkunftszeichen für heimische landwirtschaftliche Produkte an. Und sie wollen klären, wie sich mehr Tierschutz beim Halten von Schweinen und Milchkühen auch für die Landwirte rechnen kann. Außerdem soll ein Sofort-Hilfsfonds für die Landwirte eingerichtet werden, der die Einkommenseinbußen für die Bauern, bedingt durch Corona und die afrikanische Schweinepest, auffangen soll. Neben dem Lebensmitteleinzelhandel sollen sich an diesem Fonds auch die Lebensmittelindustrie und der Staat beteiligen, heißt es in dem Schreiben.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich Landwirte und Lebensmittelhandel in einer gemeinsamen Videokonferenz angenähert. Demnach hatten bereits Rewe, Penny, Lidl und Kaufland angekündigt, mehr fürs Schweinefleisch bezahlen zu wollen.

