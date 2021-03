Landvolk Vechta will Nährstoff-Börse einrichten Stand: 18.03.2021 06:37 Uhr Das Landvolk Vechta steht nach eigenen Angaben vor dem Start einer überregionalen Nährstoff-Börse. Mit ihrer Hilfe solle Wirtschaftsdünger überregional sinnvoll verwertet werden, hieß es.

Einzelheiten will das Landvolk heute in Vechta bekannt geben. Hintergrund ist das altbekannte Gülleproblem. Unter anderem in der Region Südoldenburg mit ihren vielen Tierställen fallen mehr Gülle und Mist an, als auf den Feldern ausgebracht werden kann, ohne das Grundwasser zu belasten.

Gülletausch im Internet

In anderen Gebieten dagegen müssten Landwirte teuren Kunstdünger kaufen, heißt es vom Landvolk Vechta. Hier kommt die neue Nährstoffzentrale ins Spiel: Ziel ist es, zwischen beiden Arten von Regionen einen Ausgleich zu schaffen. Das Landvolk hat dafür bereits eine Internet-Seite vorbereitet, die demnächst freigeschaltet werden soll. Die Aktion wird von der EU gefördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.03.2021 | 06:30 Uhr