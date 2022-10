Landrat und Landtag: Cuxhaven wählt am Sonntag doppelt Stand: 08.10.2022 13:58 Uhr Neben der Abstimmung über einen neuen Landtag sind die Bürger und Bürgerinnen in Cuxhaven am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landrat zu wählen. Es gibt nur einen Bewerber.

Die Neuwahl ist notwendig, weil Cuxhavens derzeitiger Landrat Kai-Uwe Bielefeld (parteilos) im Mai seine Versetzung in den Ruhestand beantragt hat. Thorsten Krüger (SPD), der Bürgermeister der Stadt Geestland, tritt als einziger Kandidat zur Wahl an. Weitere Bewerber gab es nicht. Der scheidende Landrat Bielefeld appellierte an die Wählenden: "Ich möchte alle Wahlberechtigten im Landkreis Cuxhaven aufrufen, zur Wahl zu gehen. Nur wenn möglichst viele Personen zur Wahl gehen, wird die Meinung der Bevölkerung auch abgebildet. Nur so kann Demokratie gelebt werden."

Erhält Kandidat weniger als 50 Prozent "Ja"-Stimmen, wird neu gewählt

Alle Wahlberechtigten werden die Wahl zwischen "ja" und "nein" haben, ob sie für Krüger als neuen Landrat stimmen. Somit ist erforderlich, dass über 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler das Kreuz bei "ja" setzen, damit der Bewerber zum neuen Landrat gewählt ist. Ist dies nicht der Fall, weil die vorgeschlagene Person nicht die erforderlichen Ja-Stimmen erhalten hat, muss eine neue Direktwahl durchgeführt werden.

Neuer Landrat von Cuxhaven wird knapp acht Jahre im Amt sein

Normalerweise wird ein Landrat oder eine Landrätin für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Weil der amtierende Landrat aber seinen Ruhestand vor Ablauf der aktuellen Wahlperiode antreten wird, wird der neue Landrat für den Rest der aktuellen zuzüglich der darauf folgenden Wahlperiode des Kreistages gewählt. Seine Amtszeit endet also voraussichtlich nach knapp acht Jahren und 10 Monaten am 31. Oktober 2031.

