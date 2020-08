Stand: 24.08.2020 17:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landkreise registrieren mehr Beregnungs-Anträge

Trockenheit und Wassermangel machen Landwirten im Nordwesten Niedersachsens sehr zu schaffen. Im Landkreis Emsland sind in dieser Saison 132 Anträge auf Feldberegnung eingegangen. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage des NDR in Niedersachsen sagte, seien das rund zehnmal so viele Anträge wie noch vor fünf Jahren. Der Landkreis hat im vergangenen Jahr zudem 45 Verstöße bei der Wasserentnahme registriert.

Wassersparen auch in der Landwirtschaft

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband und andere Einrichtungen haben angesichts der Hitzeperioden vor unnötigem Wasserverbrauch gewarnt. Das gelte auch für Bauern. Diese sollten Bewässerungssysteme installieren, mit denen der Verbrauch gezielter eingesetzt werden könne und das Grundwasser geschont werde.

Bis zu 50.000 Euro Strafe im Landkreis Vechta

In der Grafschaft Bentheim hat sich die Zahl der Beregnungs-Anträge in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt. 2018 hatten 26 Landwirte ihre Felder künstlich beregnet. In diesem Jahr sind es 56. Im Landkreis Vechta sitzen die Bauern tagsüber auf dem Trockenen. Dort ist der Einsatz von Beregnungskanonen und Rasensprengern aufgrund der Trockenheit bis Ende Oktober auch für land- und forstwirtschaftliche Flächen nur in der Nacht erlaubt. Ein Verstoß gegen die Auflagen kann laut Landkreis mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

