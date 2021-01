Stand: 22.01.2021 12:38 Uhr Landkreis Wittmund: Geflügelpest in Entenmastbetrieb

In einem Entenmastbetrieb mit knapp 25.000 Tieren im Landkreis Wittmund ist die hochansteckende Geflügelpest ausgebrochen. Der Bestand wurde getötet, wie das Veterinäramt mitteilte. Um den Betrieb wurde zudem ein Sperr- und Beobachtungsbezirk eingerichtet. Den Angaben zufolge hatte der Betrieb bereits am Montag ein auffälliges Verhalten bei der Futter- und Wasseraufnahme der Tiere festgestellt. Unter anderem in den Landkreisen Cloppenburg und Cuxhaven hat es bereits Ausbrüche der Seuche gegeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.01.2021 | 13:30 Uhr