Stand: 13.02.2021 14:09 Uhr Landkreis Wesermarsch: Corona-Inzidenz-Wert steigt auf 231

Am Sonnabend hat der Landkreis Wesermarsch den Inzidenz-Wert von 200 deutlich überschritten. Wie das Landesgesundheitsamt in Hannover mitteilte, lag er am Morgen bei 231,4 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Menschen innerhalb der letzten sieben Tage. Damit ist Wesermarsch der Landkreis mit dem höchsten Wert in Niedersachsen - gefolgt vom Landkreis Vechta mit 191,9. Der landesweite Sieben-Tage-Wert stieg wieder leicht an auf 66,1. Am Vortag waren es noch 65,4. Insgesamt waren 152.918 Corona-Infektionen laborbestätigt worden, das waren 912 mehr als am Vortag. Die Zahl der Gestorbenen stieg um 36 auf 3823. 136 135 Menschen sind laut Hochrechnung genesen. Das entspricht einem Anteil von 89,0 Prozent.

