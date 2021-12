Stand: 21.12.2021 07:42 Uhr Landkreis Verden hat mit Abstand höchste Inzidenz im Land

Der Landkreis Verden hat in Niedersachsen die meisten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner: die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag bei 350,4. Die Zahlen waren zuletzt wegen der Omikron-Variante immer schneller gestiegen. Allein von Freitag bis Montag seien mehr als 50 Fälle hinzugekommen, heißt es vom Landkreis. Verantwortlich dafür seien Hotspots wie die Behinderten-Einrichtung der Waldheimstiftung in Cluvenhagen mit inzwischen 158 nachgewiesenen Fällen, sagte ein Landkreissprecher. Welchen Anteil die Omikron-Variante daran hat, sei noch nicht klar. Aber dass sie in der Gudewill-Oberschule in Thedinghausen für die jetzt 15 Fälle verantwortlich ist, das sei nachgewiesen.

