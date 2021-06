Stand: 15.06.2021 07:20 Uhr Landkreis Verden: Feuer vernichtet Traktor

Bei Arbeiten auf einem Feld bei Achim im Landkreis Verden ist am späten Montagnachmittag ein Traktor in Flammen aufgegangen. Auch das trockene Feld wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Auch über die mögliche Brandursache herrscht Unklarheit. Die Feuerwehr-Einsatzkräfte erwarten zur beginnenden Erntezeit weitere solcher Brände. Unterdessen hat die Feuerwehr im Landkreis Aurich beispielsweise für Ostfriesland Brandstufe 4 von 5 ausgerufen. Gräser, Büsche und Hecken seien einfach sehr trocken.

VIDEO: Achim: Traktor steht in Flammen (1 Min)

