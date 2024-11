Stand: 13.11.2024 12:33 Uhr Auto rammt Radfahrer in Kirchlinteln: 75-Jähriger schwer verletzt

In Kirchlinteln im Landkreis Verden ist am Dienstag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte am Mittag an einer Kreuzung ein Stoppschild missachtet und dem Radfahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Obwohl der 75-Jährige auf die Fahrbahn stürzte, fuhr der unbekannte Autofahrer in Richtung Visselhövede davon. Zeugen versuchten ihn einzuholen, konnten aber laut Polizei nicht aufschließen. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach einem auffälligen, tiefergelegten schwarzen VW Golf mit gelben Karosserieteilen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden.

