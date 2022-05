Stand: 27.05.2022 10:20 Uhr Landkreis Verden: Auto kommt auf dem Dach zum Liegen

Bei einem Autounfall am frühen Donnerstagmorgen in Kirchlinteln (Landkreis Verden) sind zwei Personen leicht verletzt worden. Der 48-jährige Fahrer des Wagens war auf der Hauptstraße unterwegs, als er in Höhe der Straße "Vor dem Holze" die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen überfuhr im weiteren Verlauf eine Verkehrsinsel und mehrere Verkehrsschilder, bis er auf dem Dach zum Liegen kam. Der 48-Jährige und sein 44-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die Beamten führten eine Atemalkoholkontrolle bei dem 48-Jährigen durch, die einen Wert von 1,9 Promille ergab. Daraufhin musste sich der 48-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

