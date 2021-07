Stand: 06.07.2021 14:29 Uhr Landkreis Vechta untersagt Protestcamp von Tierschützern

Der Landkreis Vechta hat ein Protestcamp von Tierschützern verboten. Das Bündnis "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" will das nicht akzeptieren und hat einen entsprechenden Eilantrag beim Verwaltungsgericht Oldenburg angekündigt. Das Protestcamp war für kommende Woche geplant. Als Standort war neben öffentlichen Flächen des Landkreises Vechta auch das städtische Stoppelmarktgelände im Gespräch. Die Organisatoren planen Workshops und Diskussionsveranstaltungen sowie Aktionen vor dem PHW-Geflügelkonzern in Rechterfeld. Der Landkreis hat das Camp verboten, weil es nach dessen Auffassung nicht vom Versammlungsgesetz gedeckt ist, wie ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte.

