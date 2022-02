Stand: 11.02.2022 12:43 Uhr Landkreis Vechta bietet Impfaktion in der Nordwestbahn an

In einem Wagen der Nordwestbahn auf der Strecke zwischen Delmenhorst und Osnabrück können sich Bahnreisende heute gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Verkehrsunternehmen hat die Impfaktion gemeinsam mit dem Landkreis Vechta initiiert. "Nur durchs Impfen kann man die Omikron-Welle schnell brechen", sagte Landrat Tobias Gerdesmeyer (CDU) dem NDR in Niedersachsen. Impfteams sind in Niedersachsen immer mal wieder an ungewöhnlichen Orten im Einsatz. Ähnliche Corona-Impfaktionen gab es beispielsweise bereits in einem Fußballstadion in Hannover oder in einem Wildpark in Rosengarten (Landkreis Harburg).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.02.2022 | 13:30 Uhr