Stand: 09.03.2021 15:24 Uhr Landkreis Vechta bekommt Millionen für schnelles Internet

Das Land Niedersachsen fördert den Ausbau das schnellen Internets im Landkreis Vechta mit 4,75 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann übergab am Dienstag laut Ministerium den Förderbescheid virtuell an Landrat Herbert Winkel (beide CDU). Damit sollen rund 2.500 private Adressen "gigabitfähig gemacht werden", sagte Althusmann. Die erste Stufe des Breitbandausbaus brachte bereits für etwa 6.000 Haushalte den Anschluss an das schnelle Netz.

Weitere Informationen Landkreis Vechta verkabelt "jede Milchkanne" Der Landkreis Vechta hat mit dem Spatenstich in Holdorf eines seiner größten Infrastrukturprojekte gestartet. Für 100 Millionen Euro bekommen Tausende Haushalte schnelles Internet. (05.08.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.03.2021 | 07:30 Uhr