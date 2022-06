Stand: 15.06.2022 12:35 Uhr Landkreis Vechta baut seine Hebammenzentrale weiter aus

Der Landkreis Vechta bietet künftig mehr Hilfen für schwangere Frauen und junge Mütter an. Dazu baut er eine eigene Hebammenzentrale aus. Die Kreisverwaltung reagiert damit auf den zunehmenden Hebammenmangel, der auch im Landkreis Vechta spürbar ist. Es fehle vor allem an Unterstützung von Frauen vor und nach der Geburt, heißt es. Dabei gibt das Sozialgesetzbuch vor, dass jede Frau in dieser Zeit einen Anspruch auf Hebammenhilfe hat. Damit Schwangere und Hebammen zusammenfinden, entwickelt die Koordinationsstelle eine neue App. Sie soll die Suche nach Geburtshelferinnen erleichtern und bietet zudem Informationen in mehreren Sprachen an, damit auch Frauen mit Migrationshintergrund erreicht werden können. Außerdem sollen telefonische Sprechzeiten angeboten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2022 | 15:00 Uhr