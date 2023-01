Stand: 02.01.2023 13:32 Uhr Landkreis Rotenburg: Unbekannte stehen wertvolle Rassehunde

Unbekannte Täter haben sechs wertvolle Rassehunde vom Gelände einer Hundezucht in Hipstedt (Landkreis Rotenburg/Wümme) entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht zu Silvester gezielt vorgingen. Um auf das Gelände zu gelangen, mussten sie mehrere Vorhängeschlösser aufbrechen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Aus drei Hundezwingern entwendeten sie zwei Beagle und vier Beagle Harrier. Mit den Jagdhunden, die den Angaben zufolge einen Wert in Höhe eines fünfstelligen Betrags haben, fuhren sie in einem Transportfahrzeug in unbekannte Richtung davon.

