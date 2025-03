Stand: 21.03.2025 20:34 Uhr Landkreis Oldenburg: Feuerwehr rettet Katze aus Kanalrohr

Die Feuerwehr ist in Stenum (Landkreis Oldenburg) am Freitagvormittag zur Rettung einer Katze gerufen worden. Das Tier hatte sich nach Angaben der Feuerwehr vor einer Tierarztpraxis aus seiner Transportbox befreit und in einem Kanalrohr versteckt. Einsatzkräfte schoben die Katze den Angaben zufolge mit einem Teleskopstab aus ihrem Versteck und fingen es ein. Versuche der Besitzer, die Katze mit Futter aus dem Rohr zu locken, waren zuvor gescheitert. Zurück in der Transportbox versuchte die Katze der Feuerwehr zufolge, ein zweites Mal zu entkommen. Dies verhinderten die Einsatzkräfte - sie verschlossen die Box demnach mit besonders reißfestem Klebeband. Die Kosten für den Einsatz tragen nach Angaben der Kreisfeuerwehr Oldenburg die Besitzer. Der Betrag liege im mittleren dreistelligen Bereich, sagte ein Sprecher.

