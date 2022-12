Stand: 30.12.2022 12:08 Uhr Landkreis Oldenburg: Autofahrerin mit 3,55 Promille unterwegs

Die Polizei hat am Freitag in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 61-Jährige war aufgefallen, weil sie auf der Harpstedter Straße ein Verkehrsschild rammte und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei. Bei der Kontrolle war die Frau nicht zu einem Atem-Alkoholtest fähig. Erst in der Dienststelle zeigte das Messgerät schließlich einen Wert von 3,55 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Wildeshauserin wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.12.2022 | 13:30 Uhr