Stand: 19.08.2023 13:22 Uhr Landkreis Oldenburg: 18-Jähriger bei Jagd tödlich verletzt

Ein 18-Jähriger ist am Samstag bei einer Jagd in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) durch die Waffe seines Begleiters ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge wurde der junge Mann gegen 7 Uhr am Morgen in Dötlingen-Ostrittrum tödlich verletzt. Er war gemeinsam mit einem anderen 18-Jährigen auf der Jagd nach Krähen. Das spätere Todesopfer geriet demnach ins Schussfeld seines Begleiters und wurde getroffen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang aufgenommen und die genutzten Waffen sichergestellt. Aktuell deute alles auf einen Unfall hin. Angehörige wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.08.2023 | 14:00 Uhr