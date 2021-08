Stand: 21.08.2021 13:15 Uhr Landkreis Leer: Trunkenheitsfahrt mit Krankenfahrstuhl

Die Polizei im Landkreis Leer hat in der Nacht zu Sonnabend einen betrunkenen Rollstuhlfahrer in Gewahrsam genommen. Der 68-Jährige sei mit seinem Elektrollrollstuhl völlig fahruntüchtig auf einer Straße in der Gemeinde Westoverledingen angetroffen worden, hieß es. Ein Atemalkoholtests ergab einen Wert von 3,56 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein und veranlasste eine Blutentnahme. Der 68-Jährige verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.08.2021 | 06:30 Uhr