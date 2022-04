Stand: 09.04.2022 10:27 Uhr Landkreis Friesland: Trinkwasser kann örtlich getrübt sein

Aufgrund eines technischen Defekts in einem Wasserwerk kann der Trinkwasserdruck im Landkreis Friesland in den kommenden Tagen gestört sein. Nach dem Ausfall zweier Pumpen eines Wasserwerks in Jever könne das Wasser örtlich auch getrübt sein, teilte der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) mit. Bei der Trübung handele es sich "um kleinste und unbedenkliche Partikel von Eisen und Mangan", hieß es. Diese könnten sich aufgrund veränderter Fließgeschwindigkeiten aus den Wasserleitungen lösen. Im Falle einer Trübung können sich Kundinnen und Kunden den Angaben zufolge unter der Telefonnummer (04401) 60 06 an den Notdienst des OOWV wenden. Der Wasserverband geht davon aus, dass die Reparatur bis Dienstag dauern wird.

