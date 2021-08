Stand: 20.08.2021 09:09 Uhr Landkreis Cuxhaven spendiert CO2-Ampeln für Schulen

Der Landkreis Cuxhaven spendiert CO2-Ampeln für seine Schulen. Jede Klasse und die Fachräume der kreiseigenen Schulen in Cuxhaven sollen demnach solche Ampeln erhalten. Sie sollen mit einer Alarmfunktion kommen, mit der angezeigt werde, wann spätestens gelüftet werden muss. Darüber hinaus gelte das 20-5-20 Prinzip, so der Landkreis - also 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Lüften, 20 Minuten Unterricht.

