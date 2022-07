Stand: 11.07.2022 07:49 Uhr Landkreis Cuxhaven: Hadelner Kanalschleuse geht in Betrieb

Nach mehr als vier Jahren Bauzeit geht heute die Hadelner Kanalschleuse im Landkreis Cuxhaven in Betrieb. Am Vormittag eröffnet Umweltminister Olaf Lies (SPD) das Küstenschutz-Bauwerk. Der Bund und das Land Niedersachsen haben etwas mehr als 30 Millionen Euro investiert. Die Schleuse verbindet in Otterndorf den Hadelner Kanal mit der Elbe. Über eine Hochleistungspumpe kann außerdem das Sietland entwässert werden.

