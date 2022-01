Stand: 11.01.2022 11:00 Uhr Landkreis Cloppenburg startet Corona-Impfaktion für Kinder

Im Landkreis Cloppenburg können sich Kinder zwischen fünf und elf Jahren ab heute impfen lassen. Dabei wird Biontech in niedrigerer Konzentration verabreicht. Der Termin für die Zweitimpfung nach drei Wochen wird dann gleich mitgebucht. Der erste Kinder-Impftag startet heute um 15 Uhr im Impfstützpunkt Elbergen bei Löningen. Am Donnerstag wird von 15 bis 20 Uhr im Impfstützpunkt Bethen geimpft und am Sonnabend werden Impfungen von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr im Impfstützpunkt Altenoythe angeboten. Im Nachbarkreis Vechta startet das Kinder-Impfangebot am Sonnabend in der Kinderklinik in Vechta.

