Stand: 03.08.2020 16:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landkreis Cloppenburg plant Corona-Testzentrum

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt wieder - auch in Niedersachsen. Im Landkreis Cloppenburg ist mit aktuell 48 aktiven bekannten Fällen sogar ein neuer Rekordwert erreicht, wie ein Landkreis-Sprecher NDR.de sagte. Aufgrund der steigenden Zahlen und der Sorge vor einer zweiten Corona-Welle habe sich der Landkreis entschieden, ein eigenes Testzentrum einzurichten, so der Sprecher weiter. Die Teststation der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) war Mitte Juli geschlossen worden. Auch das Zentrum des Landkreises soll dann ein Drive-In-Zentrum werden.

Reiserückkehrer positiv getestet

Am Montag waren zwölf neue Corona-Fälle bekannt geworden. Viele der Infektionen seien bei Mitarbeitern der Fleischbranche festgestellt worden. Die Betriebe hätten Beschäftigte, die aus dem Urlaub zurückgekehrt waren, vor Arbeitsbeginn getestet, so der Landkreis. Daher sei von einer hohen Dunkelziffer in anderen Wirtschaftsbereichen auszugehen, in denen weniger bis gar nicht getestet werde.

Detailfragen klären

Das Testzentrum soll laut Landkreis in Zukunft vor allem Reiserückkehrern eine unkomplizierte Anlaufstelle bieten. Sie müssen sich zuvor beim Gesundheitsamt des Landkreises melden. Wann das Zentrum seine Arbeit aufnehmen kann, ist noch unklar. Es sei aber recht kurzfristig möglich, heißt es. Einige Detailfragen müssten aber noch geklärt werden - etwa Öffnungszeiten und Anmeldeverfahren.

