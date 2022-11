Stand: 04.11.2022 09:20 Uhr Landkreis Cloppenburg bekommt Bauherrenpreis 2022

Der Landkreis Cloppenburg erhält in diesem Jahr den Bauherrenpreis der Architektenkammer Niedersachsen. Der Preis wird alle zwei Jahre an Bauherren verliehen, die sich besonders für die Baukultur in Niedersachsen eingesetzt haben. Der Landkreis habe sich durch zahlreiche Architektenwettbewerbe ausgezeichnet, heißt es von der Architektenkammer. Dadurch habe er sich für eine nachhaltig gebaute Umwelt verdient gemacht. Vorwiegend geht der Preis an öffentliche Bauherren, wie Städte, Kommunen und Gemeinden. Die entstandenen Gebäude sollen andere motivieren, ebenfalls mit Architekten zu planen und zu bauen.

