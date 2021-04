Stand: 14.04.2021 07:49 Uhr Landkreis Cloppenburg: Warnstreik in Fleischbetrieb

Mitarbeiter der Fleischindustrie haben am Morgen im Landkreis Cloppenburg die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) wird seit vier Uhr ein Schlachthof in der Gemeinde Essen bestreikt. Auch in Bayern gibt es Aktionen. Hintergrund sind unterbrochene Gespräche mit den Arbeitgebern über einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Fleischbranche. Die Gewerkschaft fordert 12,50 Euro pro Stunde für alle Beschäftigten. Das Angebot der Arbeitgeber liegt darunter.

