Stand: 17.01.2021 15:45 Uhr Landkreis Cloppenburg: Geflügelpest trifft 19. Betrieb

In einem weiteren Betrieb im Landkreis Cloppenburg ist die Geflügelpest ausgebrochen. Es handelt sich um einen Putenbetrieb in der Gemeinde Lastrup. Nach Angaben des Landkreises vom Sonntag wurde der Bestand mit 7.400 Tieren bereits tierschutzgerecht getötet. Es ist nunmehr der 19. Betrieb im Landkreis, in dem der hoch ansteckende Erreger H5N8 nachgewiesen wurde. Insgesamt mussten den Angaben zufolge rund 216.000 Tiere - hauptsächlich Puten - getötet werden. Der Landkreis Cloppenburg gehört zu den Regionen mit der höchsten Geflügeldichte in Deutschland.

