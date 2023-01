Stand: 03.01.2023 22:16 Uhr Landkreis Aurich: Tausende Liter Heizöl gehen in Flammen auf

In Moorhusen (Landkreis Aurich) hat sich am Dienstagvormittag in einem Schuppen ein Heizöltank entzündet. Dieser war nach Angaben der Feuerwehr mit mehreren Tausend Litern Heizöl befüllt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte verhindern, dass das Feuer auf ein nahe gelegenes Wohnhaus übergriff. Im Anschluss pumpten die Einsatzkräfte die Reste des gelöschten Heizöls in Container. Sie müssen speziell entsorgt werden. Ein Feuerwehrmann wurde durch Trümmerteile leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

