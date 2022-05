Stand: 06.05.2022 10:58 Uhr Landkreis Ammerland: Landwirt entdeckt Granate auf dem Acker

Im Landkreis Ammerland mussten Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes am Donnerstag gleich zweimal ausrücken. Zunächst wurden sie in die Gemeinde Edewecht gerufen, um eine englische Granate aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert zu sprengen. Ein Landwirt hatte die Granate auf einem Acker entdeckt. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt, drei Häuser mussten geräumt werden. Eine weitere Sprenggranate wurde am Elmendorfer Damm in Bad Zwischenahn gefunden. Die Bombe konnten die Sprengexperten abtransportieren.

