Stand: 04.08.2021 10:00 Uhr Landgericht Verden verhandelt Betrugsprozess neu

Das Landgericht Verden verhandelt ab heute erneut einen Fall von Computerbetrug. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Verfahren wegen formaler Fehler an das Landgericht zurück verwiesen. Im ersten Prozess war der heute 28 Jahre alte Mann zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte Revision gegen das Urteil eingelegt. In Verden beschäftigt sich nun eine andere Kammer mit den 111 Betrugsvorwürfen gegen den Angeklagten. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Dezember 2016 und April 2017 unter anderem in Lilienthal und Riede die Zugangsdaten zu zahlreichen Online-Bankkonten und Packstationen ausgespäht zu haben. Dadurch soll er Geld und Waren im Wert von 430.000 Euro gestohlen haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.08.2021 | 09:30 Uhr