Stand: 18.06.2021 11:31 Uhr Landfrauen machen sich für Medizin-Studienplätze stark

Mit einer Postkartenaktion setzt sich der Niedersächsische Landfrauenverband Weser-Ems für eine Aufstockung der Medizin-Studienplätze an der Universität Oldenburg ein. Im Verbandsgebiet würden in den kommenden zehn Jahren rund 1.400 Hausärzte und über 1.000 weitere niedergelassene Fachärzte benötigt, so Ina Janhsen, Präsidentin des Landfrauenverbandes Weser-Ems. Die Aufstockung der Medizinstudienplätze an der Universität Oldenburg würde hier Abhilfe schaffen, ist sich Janhsen sicher. Bis Ende Juni werden noch Unterschriften gesammelt. Die Landesregierung hatte einen Ausbau von jetzt 80 auf 200 Studierende pro Jahr bis 2024/25 zugesagt, aber bisher dafür keine Finanzmittel im Landeshaushalt verankert.

Weitere Informationen Niedersachsen braucht mehr Medizinstudienplätze Das geht aus einem Bericht der Enquette-Kommission des Landtags zur medizinischen Versorgung in Niedersachsen hervor. (20.02.2021) mehr Uni-Medizin Oldenburg gesichert: Land gibt weitere Millionen Der Landtag hatte im Haushalt überraschend kein Geld für einen wichtigen Neubau eingeplant. Nun fließen 80 Millionen Euro. (30.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.06.2021 | 09:30 Uhr