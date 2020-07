Stand: 06.07.2020 11:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landfrauen empören sich über Image-Broschüre

Ein muskelbepackter Bauer sitzt auf seinem Trecker, während die Bäuerin tänzelnd mit der Forke Heu auf einen Haufen wirft. So wird Landwirtschaft in einer aktuell erschienenen Image-Broschüre des Bundesumweltministeriums dargestellt. Auf dem Land selbst kommt das Bild überhaupt nicht gut an und löst jede Menge Kritik aus.

"Im Jahrhundert vertan"

"Das Bundesumweltministerium muss sich im Jahrhundert vertan haben", sagte die Wangerländer Landwirtin Anke Eden-Jürgens NDR 1 Niedersachsen. "Mit der Heugabel und der Heuhocke wurde zuletzt 1920 geerntet." Mit moderner Landwirtschaft habe dieses Bild nichts zu tun. Außerdem sei das Rollenbild von Mann und Frau auf dem Land, das hier transportiert werde, diskriminierend und schlicht falsch.

Landfrauen fordern Rücknahme der Broschüre

Der Kreislandfrauenverband Friesland-Wilhelmshaven hat mit einer Pressemitteilung auf das Impulspapier aus dem Haus von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) reagiert. Der Ärger richtet sich gegen die Broschüre des Ministeriums mit dem Titel "Wir schafft Wunder", in der es unter anderem um das Zukunftsbild der Landwirtschaft im Jahre 2050 geht. Mit Zukunft hat das hier gar nichts zu tun, sagen die Landfrauen aus Friesland und Wilhelmshaven. Aus Ärger haben sie ihren Landes- und Bundesverband informiert, damit noch mehr Landfrauen protestieren. Das Bundesumweltministerium solle die Broschüre zurückziehen, fordern sie. Zudem haben die Landfrauen Umweltministerin Schulze eingeladen, sich auf den Höfen selbst ein Bild von der heutigen Landwirtschaft zu machen.

