LandTageNord in Wüsting: Finaltag für Landwirtschafts-Messe Stand: 26.08.2024 07:31 Uhr Tierschauen, Treckerparade und Show-Programm: Die Landwirtschafts- und Freizeit-Messe LandTageNord in Wüsting bei Oldenburg endet heute. Die Veranstalter sind zufrieden.

Sie erwarteten weit mehr als die erwarteten 70.000 Besucher, sagte Wâtte Haanstra-Urban von der LandTage-Gesellschaft dem NDR Niedersachsen. Der Sonntag sei der besucherstärkste seit der ersten Messe vor 20 Jahren gewesen. Zum Abschlusstag am Montag erwarten die mehr als 600 Aussteller vermehrt Fachbesucher. Laut Haanstra-Urban hielten sich viele Landwirte traditionell den Montag frei, um nach Wüsting zu fahren und Geschäfte zu machen. Um 18 Uhr endet die LandTageNord, bei der sich auf 130.000 Quadratkilometern alles um die Themen Landwirtschaft, Haus, Garten, Freizeit, Ernährung, Gesundheit und Energie dreht.

Programm der LandTageNord 2024

Nach Angaben der Organisatoren zeigte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit dem Praxislabor Digitaler Ackerbau, wie in der Landwirtschaft innovativ und digital gearbeitet werden könne. Eine Vorstellung davon, wie früher geackert wurde, gab die Treckerparade. Dort wurden historische landwirtschaftliche Maschinen präsentiert, ein Trecker sollte aus dem Jahr 1936 sein. Am Freitag und Sonntag wurden Fohlenchampionate und Zuchtwettbewerbe veranstaltet. In diesem Jahr fand außerdem am Samstag zum ersten Mal ein Hobby Horsing - also Steckenpferd-Turnier - statt. Auch Tierschauen sind Teil des Programms. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Die LandTageNord endet am Montag um 18 Uhr. Tickets sind sowohl online als auch an der Tageskasse verfügbar. Erwachsene zahlen 14 Euro (Tageskasse 15 Euro). Ermäßigte Tickets kosten neun Euro (Tageskasse 10 Euro), Familientickets 34 (Tageskasse 35 Euro), Kinder von sechs bis 14 Jahren sieben Euro (Tageskasse 8 Euro).

