Stand: 10.02.2022 11:10 Uhr Land fördert Neubauten der Universität Oldenburg

Ein neues Trainingszentrum und ein neues Labor: Das Land unterstützt zwei Bauprojekte der Universität in Oldenburg mit mehreren Millionen Euro. Am Universitätscampus in Wechloy soll für die Institute Biologie und Chemie ein Ersatzlabor gebaut werden. Die Kosten betragen laut Schätzungen rund 12,7 Millionen Euro. Am Institut für Sportwissenschaft am Standort Haarentor soll unter anderem ein Bewegungszentrum entstehen. Dafür sind 4,3 Millionen Euro eingeplant.

