Längere Haft für IS-Rückkehrerin aus Lohne? Urteil erwartet Stand: 28.08.2023 18:49 Uhr Im erneuten Prozess gegen die IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Lohne könnte am Dienstag das Urteil fallen. Ihr droht eine härtere Strafe. Es geht um den grausamen Tod einer Fünfjährigen im Irak.

Das Oberlandesgericht (OLG) München hatte die heute 32 Jahre alte Angeklagte aus dem Landkreis Vechta 2021 zu zehn Jahren Haft verurteilt - damals unter anderem wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall. Der Bundesgerichtshof bezweifelte, dass es sich um einen minderschweren Fall handelte, weshalb vor dem OLG München noch einmal über das Strafmaß verhandelt wird. Der Vertreter des Generalbundesanwalts, Jochen Weingarten, plädierte in dem neuen Prozess für eine Haftstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten. Die Verteidigung forderte ein Strafmaß wie im ersten Urteil.

Versklavtes Mädchen starb in der prallen Sonne

Versklavtes Mädchen starb in der prallen Sonne

Die Angeklagte hatte bereits im vorherigen Prozess eingeräumt, dabei zugesehen zu haben, wie ein von ihr und ihrem Ehemann versklavtes jesidisches Mädchen angekettet in praller Mittagssonne starb. In der neuen Verhandlung gab sie außerdem an, der ebenfalls versklavten Mutter des Mädchens eine Waffe an den Kopf gehalten zu haben. Sie habe gewollt, dass diese aufhört, um ihr getötetes Kind zu weinen.

Bundesanwalt: Jennifer W. handelte aus "egoistischer Bequemlichkeit"

In seinem Plädoyer argumentierte Weingarten unter anderem, Jennifer W. habe - aus Angst, ihr Ehemann könne sie anschreien oder gar schubsen - dem kleinen Mädchen nicht geholfen, obwohl ihr das durchaus zuzumuten gewesen wäre: "Handlungstreibend ist egoistische Bequemlichkeit", hieß es im Plädoyer. Nebenklägerin ist die Mutter des getöteten Mädchens, die jetzt in Deutschland lebt.

