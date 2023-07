Stand: 28.07.2023 06:45 Uhr Ladung fällt nach Unfall von Lkw: A1 bei Brinkum voll gesperrt

Autofahrer auf der Autobahn 1 Richtung Hamburg müssen an diesem Freitagmorgen viel Geduld haben. Nach einen Lkw-Unfall in Höhe der Anschlussstelle Bremen-Brinkum ist die Fahrbahn bis Bremen-Arsten voll gesperrt. Ein Polizeisprecher erklärte, der Lkw habe Ladung verloren. Um was es sich dabei handelt, war zunächst noch unklar. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen keine. Der Verkehr staute sich am frühen Morgen bereits auf mehrere Kilometer. Die Umleitung führt in Richtung Hamburg über die B75, Sottrum, Kesselhofskamp, B71, Ziegeleiberg und Mulmshorn. Am Freitagnachmittag dürfte es auf den Autobahnen im Norden ebenfalls wieder voll werden. Autofahrer müssen sich laut ADAC auf eines der schlimmsten Stauwochenenden der aktuellen Feriensaison einstellen.

