Stand: 22.02.2023 17:27 Uhr Ladendieb verliert Schuh auf der Flucht - und wird gefasst

Die Polizei in Oldenburg hat einen mutmaßlichen Ladendieb identifiziert, weil er nur einen Schuh trug. Der 37-Jährige soll laut Polizei zuvor am Dienstagmittag in einem Lebensmittelgeschäft in den Schlosshöfen Waren eingesteckt und nicht bezahlt haben. Beim Hinausgehen soll er eine Kassiererin beleidigt haben. Ein Verkäufer und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versuchten den Mann festzuhalten, was ihnen aber nicht gelang. Der Tatverdächtige floh, wurde aber von dem Verkäufer verfolgt. Beim Überklettern eines Zauns verlor der mutmaßliche Ladendieb einen Schuh - und konnte seinen Verfolger abschütteln. Anhand der Personenbeschreibung - und weil er mit nur einem Schuh auf der Straße unterwegs war - konnte die Polizei den Mann bereits wenig später ausfindig machen.

