"LaOla" statt Kramermarkt - Oldenburg feiert im Freizeitpark Stand: 23.08.2021 14:18 Uhr Oldenburg feiert auch in diesem Jahr im Oktober kleiner als gewohnt. Stadtverwaltung und Schausteller sind übereingekommen, den traditionellen Kramermarkt Corona-bedingt erneut abzusagen.

Stattdessen soll es wie im vergangenen Jahr einen kleineren, temporären Freizeitpark geben - den Freizeitpark "LaOla". Dieser soll statt der gewohnten zehn Tagen vier Wochen laufen und von der Größe in etwa ein Viertel des Kramermarkts umfassen. Seit Montag läuft die Planung, welche 50 bis 60 Schaustellerbetriebe ihre Buden und Angebote aufbauen dürfen, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Um den Anforderungen der Behörden zu entsprechen, müssen die Schausteller eine eigene Corona-Teststation mit Personal einrichten.

Schausteller: Keine Veränderungen am Kramermarkt-Konzept

Die Auflagen, den Kramermarkt in seiner originären Form zu veranstalten, seien zu hoch, sagte Schausteller-Chef Michael Hempen dem NDR in Niedersachsen zu der Entscheidung. Bei einer Beschränkung auf täglich nur 5.000 bis 8.000 erlaubten Besuchern auf 90.000 Quadratmetern Fläche wäre ein klassischer Kramermarkt wirtschaftlich ein Fiasko. Optionen, beispielsweise Getränkebuden wegzulassen, seien verworfen worden, "das entspricht nicht dem Oldenburger Kramermarkt", so Hempen. "Damit die Kramermarkt-Philosophie auch in den Köpfen bleibt, soll der Kramermarkt nur so stattfinden, wie es die Menschen gewohnt sind."

