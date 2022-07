Stand: 12.07.2022 09:53 Uhr LNG und Reeden: Schifffahrtsamt legt ersten Bericht vor

Der Bau des ersten deutschen Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven wird unter anderem vom Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee begleitet. Die Behörde will am späten Dienstagvormittag in über dieses Projekt informieren. Außerdem soll ein Überblick über den Verkehr auf den Wasserstraßen und über die Situation auf den Reeden in der Deutschen Bucht gegeben werden. Das Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee war vor rund drei Jahren geschaffen worden und bündelt die Arbeit der Ämter in Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven.

