LNG-Terminal in Wilhelmshaven: Startschuss nächste Woche Stand: 28.04.2022 07:54 Uhr Der Stopp russischer Gaslieferungen an Polen und Bulgarien unterstreicht für Niedersachsens Umweltminister die Dringlichkeit, unabhängig von russischem Gas zu werden. Der erste Schritt steht nun bevor.

In der kommenden Woche soll der Startschuss für das schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven fallen. Das hat Umweltminister Olaf Lies (SPD) dem NDR in Niedersachsen gesagt. Dazu werde auch Bundesumweltminister Robert Habeck (Grüne) nach Wilhelmshaven kommen. Dann können der Bau der Anlage und der Bau der 30 Kilometer langen Pipeline beginnen. Laut Lies wird das Vorhaben nun zügig umgesetzt. Schon im kommenden Winter soll importiertes Flüssiggas in Wilhelmshaven anlanden.

VIDEO: LNG-Terminal: Politik möchte Tempo beim Bau erhöhen (19.04.2022) (3 Min)

Ziel: Bis 2025 unabhängig von russischem Erdgas

Das Terminal in Wilhelmshaven könnte dann dazu beitragen, rund 20 Prozent des russischen Erdgases zu ersetzen. Zusammen mit anderen, noch zu errichtenden LNG-Terminals soll das bis 2025 so weit gesteigert werden, dass Deutschland vollständig auf russische Gasimporte verzichten könne, sagte Lies. Diese Zeit werde allerdings noch benötigt. Deshalb ist Lies dagegen, dass Deutschland von sich aus schon jetzt die Gasimporte aus Russland stoppt.

