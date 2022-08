Stand: 04.08.2022 18:21 Uhr LNG-Terminal in Stade: Bund gibt 100 Millionen Euro

Das niedersächsische LNG-Projekt in Stade bekommt finanziellen Rückenwind aus Berlin. Wie Landrat Kai Seefried (CDU) gegenüber dem NDR in Niedersachsen erklärte, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seinem niedersächsischen Kollegen Bernd Althusmann (CDU) eine Zusage über 100 Millionen Euro gemacht. Das Geld soll Niedersachsens Hafengesellschaft N-Ports für den Bau der Hafen-Infrastruktur in Stade-Bützfleth erhalten. Bestätigungen aus Berlin und Hannover waren zunächst nicht zu erhalten.

