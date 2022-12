LNG-Terminal-Schiff hat Wilhelmshaven fast erreicht Stand: 15.12.2022 15:18 Uhr Die "Höegh Esperanza" nähert sich langsam Wilhelmshaven. Es ist das Herzstück des ersten LNG-Terminals in Deutschland. Die Polizei sichert die Ankunft mit einem großen Aufgebot.

Zahlreiche Polizeikräfte haben Straßen rund um den LNG-Anleger abgesperrt. "Wir haben Einsatzkräfte auf See, an Land und auch in der Luft", sagte ein Sprecher. Ein Polizeihubschrauber kreiste am Mittag immer wieder über dem Gelände an der Nordsee nahe dem Küstenort Hooksiel. Das Schiff werde ab seinem Einlaufen in die Zwölf-Seemeilen-Zone als Hochsicherheitsobjekt begleitet, hatte die Polizeidirektion Oldenburg vorab mitgeteilt. Publikum vor Ort ist nicht erlaubt.

Polizei: Keine konkrete Gefahrenlage

Die Wasserschutzpolizei sollte den Frachter, der am Nachmittag laut Daten des Portals MarineTraffic nur wenige Kilometer von seinem Ziel entfernt war, in Empfang nehmen. Neben Beamten der Polizeidirektion Oldenburg, der Wasserschutzpolizei und der Bereitschaftspolizei des Landes Niedersachsen sind nach Angaben des Sprechers auch Spezialeinsatzkräfte vor Ort. Eine konkrete Gefahrenlage gebe es aber nicht. "Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass es heute Störungen geben soll", sagte der Sprecher. Im Vorfeld waren Störaktionen von Klimaaktivisten befürchtet worden.

LNG-Terminals in Deutschland Die "Höegh Esperanza" gilt als Herzstück des LNG-Terminals in Wilhelmshaven, dem ersten in Deutschland. Das 2018 gebaute Schiff ist 294 Meter lang und 46 Meter breit. Es wurde vom Energieversorger RWE im Auftrag der Bundesregierung für mindestens zehn Jahre gechartert.

Das Schiff der norwegischen Reederei Höegh LNG Holdings soll dauerhaft in Wilhelmshaven am Anleger bleiben und als schwimmende Plattform dienen, um von Tankern angeliefertes LNG anzulanden und in einen gasförmigen Zustand umzuwandeln.

Die "Höegh Esperanza" soll nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums fünf Milliarden Kubikmeter LNG pro Jahr regasifizieren und einspeisen. In Deutschland wurden pro Jahr zuletzt rund 96 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbraucht.

Bundesweit sollen elf LNG-Terminals entstehen. Acht dieser Terminals sind angemietete Spezialschiffe. Neben Wilhelmshaven sollen sie in Stade, Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) und Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) stationiert werden. Fünf der sogenannten Floating Storage and Regasification Units (FSRU) will der Bund chartern. Das Bundeswirtschaftsministerium beziffert die Kosten für die schwimmenden LNG-Terminals auf bis zu 9,7 Milliarden Euro für den Zeitraum 2022 bis 2038.

Drei feste Terminals sollen bis zum Jahr 2026 an Land gebaut werden (Wilhelmshaven, Stade, Brunsbüttel). Die Jahreskapazität aller Anlagen soll bei 73 Milliarden Kubikmetern Erdgas liegen.

Sperrungen bis Sonnabend

Im Umkreis der Umschlaganlage Voslapper Groden des Terminalbetreibers Uniper sind bis Sonnabend mehrere Straßen gesperrt - insbesondere im Bereich der Bäderstraße. Zudem gilt bis einschließlich Sonnabend ein Drohnen-Flugverbot im Umkreis von 2,5 Kilometern. Diese Sicherheitsmaßnahmen sollen erst nach der Eröffnungsfeier des Terminals am Sonnabend, zu der unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet wird, aufgehoben werden.

Umweltschützer kritisieren Chlor-Einleitung in die Nordsee

Umweltschützende kritisieren, dass ausgerechnet die "Höegh Esperanza" als erstes Import-Terminal für LNG (Liquefied Natural Gas) vorgesehen ist. Denn 2019 hatten australische Behörden das Schiff abgelehnt, weil seine Rohrleitungen mithilfe von Chlor freigehalten werden müssen. Das wird dann bei Wilhelmshaven ungeklärt in die Nordsee geleitet. Pro Jahr soll es sich um etwa 35 Tonnen Chlor handeln. Das Wattenmeer werde dadurch belastet, auch wenn das Chlor stark verdünnt werde, mahnen Umweltschützende. Umweltorganisationen wie BUND und NABU haben angekündigt, die seit Montag öffentlich ausliegenden Genehmigungen genau zu prüfen - und behalten sich Klagen vor. Bereits am Freitag soll das Unternehmen Uniper als Betreiber die letzten ausstehenden wasser- und emissionsrechtlichen Genehmigungen von der niedersächsischen Landesregierung erhalten.

Umweltminister Meyer: Grenzwerte werden eingehalten

Niedersachsens Umweltministerium verweist auf eine intensive Prüfung der Umwelt- und Sicherheitsstandards durch die Behörden. Alle geltenden Grenzwerte würden eingehalten, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Einleitungen ins Meer würden so gering wie möglich gehalten. Das gewässerökologische Monitoring werde zudem "intensiviert, um Verschlechterungen der Umweltsituation auszuschließen", so Meyer. Umweltschützende halten dagegen: Das geplante Gewässermonitoring sei "nur ein Tropfen auf den heißen Stein", so Holger Buschmann, Landesvorsitzender des NABU Niedersachsen. Der Lebensraum zahlreicher, teils bereits gefährdeter Tier- und Pflanzenarten mitten im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer werde zerstört.

Festakt mit Scholz, Habeck und Weil am Sonnabend

Offiziell eröffnet wird die Anlage am Sonnabend mit einer Feier. Neben Kanzler Scholz haben sich unter anderen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt. Am Donnerstag in einer Woche (22. Dezember) soll zum ersten Mal Gas vom Terminal aus ins deutsche Netz eingespeist werden.

Die 294 Meter lange und 46 Meter breite "Höegh Esperanza" wird dabei als schwimmender Tank und zur Verdampfung des flüssig angelieferten Erdgases genutzt: Noch an Bord wird das LNG in Gas umgewandelt und an Land gepumpt. Die "Höegh Esperanza" bringt bereits 170.000 Kubikmeter Flüssigerdgas mit. Das Schiff soll dauerhaft in Wilhelmshaven am Anleger bleiben und als schwimmende Plattform dienen, um von Tankern angeliefertes LNG anzulanden und wieder in einen gasförmigen Zustand umzuwandeln. Ab Mitte Januar sollen weitere Tanker LNG in Wilhelmshaven anliefern.

